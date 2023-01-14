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وزيرة الدفاع الألمانية تعتزم الاستقالة
أخبار دولية
2023-01-14 | 02:21
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وزيرة الدفاع الألمانية تعتزم الاستقالة
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وزيرة الدفاع الألمانية تعتزم الاستقالة
ذكرت وسائل إعلام ألمانية عدة الجمعة أن وزيرة الدفاع كريستين لامبريشت التي راكمت الأخطاء خلال فترة ولايتها قررت الاستقالة من منصبها. 
     
وبحسب صحيفة بيلد فإن هذه الاستقالة قرار شخصي اتخذته الوزيرة دون أن تفرضه عليها المستشارية.
     
من جهتها ذكرت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ أن لامبريشت (57 عاما) عضو الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتس، ستترك منصبها الأسبوع المقبل. 
     
بدورها أفادت قناة "إن تي في" التلفزيونية بأن البحث جار داخل الحزب عن خليفة للوزيرة.
     
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس رفضت وزارة الدفاع التعليق على "شائعات". 
     
تعرّضت لامبريشت في الآونة الأخيرة لانتقادات شديدة بسبب تعليقاتها المثيرة للجدل حول الحرب في أوكرانيا. 
     
واهتزت صورة لامبريشت بسبب مقطع فيديو غير موفق لمناسبة الأعياد قالت فيه إنها ممتنة لكل "اللقاءات" التي سمح لها النزاع في أوكرانيا بإجرائها.  
     
وفي كانون الثاني 2022، تعرضت لانتقادات لإعلانها إرسال 5000 خوذة إلى أوكرانيا التي كانت تطالب وقتذاك بأسلحة ثقيلة لحماية نفسها من صراع محتمل مع روسيا. 
 
وفقًا لمسح أجرته Civey في الآونة الأخيرة وشمل 5000 شخص، يؤيد 77% من الألمان رحيلها، بينما يرغب 13% فقط في بقائها بمنصبها.

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