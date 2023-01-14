بايدن يلقي خطابه حول حال الاتحاد في 7 شباط

يلقي الرئيس الأميركي جو بايدن خطابه حول حال الاتحاد أمام الكونغرس بمجلسيه في السابع من شباط المقبل، على ما أفاد البيت الأبيض الجمعة.



وعملا بالتقاليد المرعية، وجه رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي الدعوة إلى بايدن لإلقاء هذا الخطاب الرئاسي التقليدي حول السياسة العامة، في رسالة الجمعة.



وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إن الرئيس قبل الدعوة.



وأوضح البيت الأبيض لاحقا أن بايدن يتطلع إلى التحدث مع الجمهوريين والديموقراطيين والبلاد حول سبل العمل معا لمواصلة بناء اقتصاد يعمل من أجل الجميع، وتعزيز قدرتنا التنافسية في العالم، وحفظ سلامة الشعب الأميركي وتوحيد البلاد.



وللمرة الأولى منذ انتخابه العام 2020، يتوجه الرئيس إلى كونغرس منقسم، بعدما فاز الجمهوريون بغالبية ضيقة في مجلس النواب في انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في تشرين الثاني فيما احتفظ الديموقراطيون بالغالبية في مجلس الشيوخ.



وأعلن ماكارثي في رسالته أن الشعب الأميركي أرسلنا إلى واشنطن لإعطاء توجّه جديد للبلاد وإيجاد مجال للتوافق ومناقشة أولوياته.