المحكمة العليا البرازيلية تُدرج بولسونارو في تحقيقها المتعلق بأعمال الشغب

أعلن قاض في المحكمة العليا البرازيلية الجمعة أنه سيُدرج اسم الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو في التحقيق المتعلق باقتاحم ونهب مقارّ السلطة في برازيليا في 8 كانون الثاني.



وكانت النيابة العامة البرازيلية قد طلبت في وقت سابق الجمعة من المحكمة العليا فتح تحقيق في حق يولسونارو بشأن مسؤوليته المحتملة في تخريب أنصاره لمؤسسات السلطة في برازيليا.