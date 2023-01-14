رئيسة البيرو تؤكد أنها لن تستقيل.. واستقالة وزيري الداخلية وشؤون المرأة

استبعدت رئيسة البيرو دينا بولوارتي الاستقالة من منصبها رغم مطالبة المحتجّين بذلك، في وقتٍ تشهد البلاد تظاهرات أدّت إلى سقوط 42 قتيلًا على الأقلّ في خمسة أسابيع واستقال وزيرا الداخلية وشؤون المرأة الجمعة في البيرو حيث تتواصل الاحتجاجات وقطع الطرق على ما أعلنت الرئاسة.



وقبلت الرئيسة دينا بولوارتي استقالة وزير الداخلية فيكتور روخاس الذي حل مكانه الجنرال المتقاعد فيسينتي روميرو.



وفي وزارة شؤون المرأة والفئات الضعيفة خلفت نانسي تولينتينو الوزيرة المستقيلة غريسيا روخاس.



وجرت مراسم أداء اليمين أمام بولوارتي.



تعرض وزير الداخلية المستقيل لانتقادات شديدة بسبب الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة ضد المتظاهرين الذين يطالبون باستقالة رئيسة البلاد.



ومنذ بداية الأزمة قبل شهر، أسفرت الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة عن 42 قتيلا على الأقل.



شغل روميرو سابقا منصب وزير الداخلية عام 2018 في عهد الرئيس بيدرو بابلو كوشينسكي.



كما أدى اليمين وزير العمل الجديد لويس ألفونسو أدريانزين، بعد استقالة إدواردو غارسيا الخميس بسبب انتقاده طريقة تعامل الحكومة مع التظاهرات.

بدورها قالت بولوارتي في كلمة إلى الأمّة بثّها التلفزيون الوطني "بعض الأصوات من بين مؤيّدي العنف والمتطرّفين تُطالب باستقالتي، وتُحرّض السكّان على الفوضى والاضطراب والدمار. أقول لهم بمسؤولية: لن أستقيل، أنا ملتزمة مع البيرو".



وقد استقال ثلاثة من أعضاء حكومة بولوارتي في غضون يومين، هم وزير العمل إدواردو غارسيا الذي اختلف في الرأي مع الحكومة بشأن التعامل مع الاحتجاجات، ووزير الداخلية فيكتور روخاس، ووزيرة شؤون المرأة غريسيا روخاس.



وتتواصل التظاهرات وعمليّات قطع الطرق في البيرو حيث أُغلِق المطار المؤدّي إلى موقع ماتشو بيتشو الشهير "في إجراء احترازيّ"، بينما امتدت التجمعات الاحتجاجية إلى العاصمة ليما التي كانت هادئة حتى الآن.