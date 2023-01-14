ايران تنفذ حكم الإعدام شنقا في الإيراني البريطاني علي رضا أكبري المتهم بالتجسس

نفذت إيران السبت حكم الإعدام في إيراني بريطاني متهم بالتجسس لحساب الاستخبارات البريطانية كما أعلنت السلطة القضائية.



وذكرت وكالة أنباء السلطة القضائية "ميزان أونلاين" أنه حكم بالإعدام على علي رضا أكبري بعد إدانته بالفساد في الأرض والإضرار بأمن البلاد الداخلي والخارجي عبر نقل معلومات استخبارية.