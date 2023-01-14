انفجارات في كييف وقصف يستهدف بنى تحتية رئيسية

دوت انفجارات عدة في العاصمة الأوكرانية كييف صباح السبت، كما أفاد صحافيون من وكالة فرانس برس فيما قال مسؤولون أوكرانيون إن قصفا استهدف بنى تحتية رئيسية.



وقال نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية كيريلو تيموشنكو على تلغرام إن هجوما صاروخيا على منشآت بنى تحتية حيوية في كييف مستمر، فيما تحدث رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو عن انفجارات في منطقة دنيبروفسكي وحضّ السكان على البقاء في الملاجئ.