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لندن تعتبر إعدام أكبري "عملا همجيا" وتؤكد أنه "لن يمر من دون رد"

دانت بريطانيا السبت إعدام إيران للمسؤول السابق في وزارة الدفاع الإيرانية علي رضا أكبري الإيراني البريطاني المتّهم بالتجسس لحساب الاستخبارات البريطانية، مؤكدة أنها "لن تمر بلا رد".



وقال وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي إن هذا العمل الهمجي يستحق الإدانة بأشد العبارات الممكنة. لن يمر دون رد.