منظمة العفو الدولية تعتبر إعدام أكبري "هجوما شنيعا" لإيران "على الحق في الحياة"

دانت منظمة العفو الدولية السبت على تويتر "الهجوم الشنيع" لإيران على "الحق في الحياة" بعد تنفيذ طهران حكم الإعدام بالإيراني البريطاني علي رضا أكبري.



وقالت منظمة العفو: "إعدام السلطات الإيرانية هذا الصباح المواطن الإيراني البريطاني علي رضا أكبري هو دليل جديد على هجومها الشنيع على الحق في الحياة"، داعية الحكومة البريطانية إلى التحقيق بشكل كامل في اتهامات بتعرضه للتعذيب على ما يبدو.