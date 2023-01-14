نحو 60 ألف وفاة بكوفيد-19 خلال خمسة أسابيع في الصين

أعلنت السلطات الصحية في الصين السبت تسجيل 60 ألف وفاة تقريبًا بكوفيد-19 خلال خمسة أسابيع، وهي أول حصيلة كبيرة لوفيات بكوفيد-19 تتحدث عنها الحكومة منذ رفع التدابير الصحية فجأة في مطلع كانون الأول.وقال رئيس مكتب الإدارة الطبية في لجنة الصحة الوطنية جياو ياهوي لصحافيين إن الصين سجّلت 59938 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 بين 8 كانون الأول 2022 و12 كانون الثاني 2023.