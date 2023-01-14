عبد اللهيان حطّ في دمشق

وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى دمشق لإجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين السوريين حول العلاقات الثنائية ومواضيع ذات اهتمام مشترك وآخر التطورات الإقليمية والدولية، بحسب وكالة سانا السورية.



وكان في استقبال وزير الخارجية الإيراني في مطار دمشق الدولي وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد.



وتلقى المقداد الأحد الماضي اتصالاً من نظيره الإيراني، بحثا خلاله العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتنسيق بينهما على المستويات كافة.