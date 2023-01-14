مسؤول أوكراني يؤكد أن مدينة سوليدار "تحت سيطرة" قوات كييف

أعلن حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو أن مدينة سوليدار، حيث تدور معارك طاحنة بين قوات كييف والقوات الروسية التي أعلنت الاستيلاء عليها، لا تزال "تحت سيطرة" أوكرانيا.



وأكد كيريلينكو أن سوليدار تحت سيطرة السلطات الأوكرانية، وقواتنا تسيطر عليها، مشيرًا إلى أن هذه المدينة القريبة من باخموت هي من "أكثر النقاط سخونة" على الجبهة.