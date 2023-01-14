القبض على وزير العدل في عهد بولسونارو في إطار أعمال الشغب في برازيليا

أُلقي القبض، في مطار برازيليا، على أندرسون توريس وزير العدل البرازيلي السابق في عهد الرئيس جايير بولسونارو، في إطار التحقيق في الهجوم على المؤسسات الوطنية في العاصمة في الثامن من كانون الثاني، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.



واعتُقل توريس لدى عودته بالطائرة من الولايات المتحدة للمثول أمام القضاء.



ويشتبه بتواطئه مع مثيري الشغب، غير أنّه يؤكّد براءته.

