بريطانيا سترسل دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا وزيلينسكي يرحّب بالقرار

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن بريطانيا ستقدم دبابات ثقيلة لأوكرانيا من أجل مساعدة قوات كييف في "دفع القوات الروسية إلى التراجع".



وتعهّد سوناك إرسال دبابات تشالنجر 2 ومنظومات مدفعية إضافية لكييف كدليل على "نية المملكة المتحدة تكثيف دعمنا لأوكرانيا"، وفقا لتقرير مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي رحّب السبت بالقرار البريطاني.