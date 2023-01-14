تركيا مستعدة للضغط لاقامة مناطق "وقف إطلاق نار محلي" في أوكرانيا

كشفت تركيا أنها مستعدة للضغط من أجل إقامة مناطق "وقف إطلاق نار محلي" في أوكرانيا لتعذر التوصل إلى اتفاق سلام معمم.



واعتبر مستشار الرئيس التركي للشؤون الخارجية إبراهيم كالين أن لا روسيا ولا أوكرانيا يمكنها "الانتصار في الحرب عسكريا"، مبديا ثقته بأنه سيتحتم عليهما في نهاية المطاف التفاوض من أجل التوصل إلى تسوية مقبولة من الطرفين.

