أنقرة تحذّر من احتمال شنّ عملية برية تركية في سوريا "في أي وقت"

أكد المستشار القريب من الرئاسة التركية ابراهيم قالن أن شنّ عملية عسكرية برية في سوريا "ممكن في أي وقت".



وكشف قالن أن بلاده تواصل دعم العملية السياسية التي بدأت نهاية كانون الأول مع لقاء وزيرَي الدفاع التركي والسوري في موسكو، مشيرا إلى أن شنّ عملية برية يبقى ممكنًا في أي وقت، بناء على مستوى التهديدات الواردة.