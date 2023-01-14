لندن تفرض عقوبات على المدعي العام الإيراني على خلفية إعدام إيراني بريطاني



أعلنت المملكة المتحدة السبت فرض عقوبات على المدّعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، تعبيرا عن "اشمئزاز" لندن بعد إعدام الإيراني البريطاني علي رضا أكبري بتهمة التجسّس.





وكتب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على تويتر "عبر فرض عقوبات عليه اليوم، فإنّنا نسلّط الضوء على اشمئزازنا من إعدام علي رضا أكبري"، من دون أن يحدّد طبيعة هذه العقوبات. وأضاف "نطالب بمحاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته المروّعة لحقوق الإنسان".

