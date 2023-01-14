أكثر من 60 قتيلا خلال أسبوع في إيتوري في الكونغو الديموقراطية

قُتل أكثر من 60 شخصا في هجمات متفرقة شنّتها جماعات مسلّحة بين الأحد والجمعة في إقليم إيتوري بشمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب مصادر محلية.





وعثر يومي الأحد والإثنين على 24 جثة بعد هجمات انتقامية نُسبت إلى ميليشيا كوديكو التي تقول إنها تدافع عن قبيلة ليندو في مواجهة قبيلة هيما والجيش الوطني في إيتوري.





وتبنى القائد "العسكري" للجماعة المسلحة ديزيريه لوندروما في اتصال هاتفي هذه الهجمات التي شدّد على أنها نُفّذت "انتقاما لمقتل" مدرّس من الليندو قال إنه قُتل الأحد على يد ميليشيا "زايير" التي ينتمي عناصرها إلى قبيلة هيما.