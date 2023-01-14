ضربات روسية تستهدف منشآت حيوية في خاركيف ولفيف



استهدفت ضربات روسية السبت منشآت أوكرانية استراتيجية للطاقة في خاركيف ولفيف على ما أعلن مسؤولون أوكرانيون.





وقال حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف "فُرض قطع للتيار الكهربائي بشكل طارئ" بعد ضربتين على منشآت حيوية. وفي لفيف، حذرت السلطات من انقطاع إمدادات المياه والكهرباء.