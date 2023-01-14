ايران تنفذ حكم الإعدام شنقا في الإيراني البريطاني علي رضا أكبري بتهمة التجسس...

ايران تنفذ حكم الإعدام شنقا في الإيراني البريطاني علي رضا أكبري بتهمة التجسس.



ادانات دولية، استدعاء سفراء وفرض عقوبات على المدعي العام الإيراني.