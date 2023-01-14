ما هو Levincon Act وماذا لو وقّعته الادارة الأميركية؟

في ملف انفجار مرفأ بيروت موقوفون من دون محاكمات منذ أكثر من عامين، من بينهم أميركي.



ماذا عن Levincon Act وماذا لو وقّعته الادارة الأميركية؟



وكيف ستكون تداعياته؟

فقد أوضح رئيس منظمة hostage aid worldwide نزار زكا للـLBCI أن Levincon act صدر في أيلول 2020 وهو يحمل اسم المواطن الأميركي Bob levincon والذي كان محتجزا في ايران، وهو يسمح للادراة الاميركية من تحديد ما إذا كان الشخص معتقل بطريقة تعسفية أو مخطوف.



أما في لبنان، فتقدم الموقوف اللبناني-الاميركي في ملف انفجار المرفأ محمد زياد العوف، بطلب أمام وزارة الخارجية الاميركية تحت الـLavincon act، بحسب ما كشف زكا للـLBCI.



وأوضح زكا أنه عندما يوقّع وزير الخارجية الاميركي أنطوني بلينكن على طلب العوف، فكل شخص يتبين أن له علاقة بتوقيف العوف معرّض للعقوبات الاميركية.