الرئيس السوري وجّه دعوة الى نظيره الإيراني لزيارة دمشق

حمّل الرئيس السوري بشار الأسد السبت وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان دعوة إلى نظيره إبراهيم رئيسي من أجل زيارة دمشق، التي تعدّ طهران من أبرز داعميها.





وقال أمير عبداللهيان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري فيصل المقداد، بعد لقائه الرئيس السوري في دمشق "شدد الدكتور بشار الأسد على دعوته رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور رئيسي إلى زيارة دمشق".





وأضاف "سنحاول القيام بالتحضيرات لهذه الزيارة في المستقبل".