إعادة فتح مطار كوسكو في جنوب البيرو بعد يومين على تعليق العمل فيه

أعيد فتح مطار كوسكو الدولي، بوابة الدخول الرئيسية للسياح الوافدين إلى جنوب البيرو، السبت بعدما أغلق مرتين بسبب أعمال عنف تخلّلت التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ نحو شهر.





وتسعى وزارة النقل من خلال هذه الخطوة إلى إنعاش قطاع السياحة في هذه المنطقة التي تضم معلم ماتشو بيتشو الشهير والتي تعد واحدة من أبرز مصادر جذب العملات الأجنبية للبلاد.