منظمة الصحة العالمية تدعو الصين لتقديم المزيد من المعطيات عن تفشي كوفيد

رحبت منظمة الصحة العالمية التي سبق أن انتقدت افتقار الصين للشفافية بشأن تفشي كوفيد، بنشر بكين بيانات جديدة السبت لكنها طلبت مزيدًا من التفاصيل حول انتشار المرض في مقاطعاتها.





وقالت المنظمة في بيان إن مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبرييسوس تناول المسألة في اتصال مع مدير لجنة الصحة الوطنية في الصين ما شياو وي.





وذكرت في بيان إن "الدكتور تيدروس أكد مجددا على أهمية المزيد من التعاون والشفافية من جانب الصين".