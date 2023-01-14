إصابة ثلاث نساء وفتاة في إطلاق نار اثر جنازة في لندن

أعلنت الشرطة البريطانية إصابة ثلاث نساء وطفلة تبلغ سبع سنوات في حادث إطلاق نار من سيارة مسرعة اثر جنازة في لندن السبت.





وقالت شرطة لندن في بيان "وقع الحادث قرب كنيسة كانت تقام فيها جنازة. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الرصاصات أطلقت من سيارة ابتعدت بعد ذلك عن مكان الحادث".





كانت النساء الثلاث المصابات في الحادث قرب محطة قطار يوستون المزدحمة، وتبلغ أعمارهن 41 و48 و54 عاما.