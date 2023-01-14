توقيف سياسي سابق في جيب سبتة الإسباني بشبهة اعتداءات جنسية على أطفال



وضع مسؤول الصحة السابق في جيب سبتة الإسباني قيد التوقيف بشبهة ارتكابه اعتداءات جنسية بحق أطفال، على ما ذكرت مصادر قضائية وتقارير إعلامية السبت.





وذكر تلفزيون آر تي في إي (RTVE) الإسباني العام أن التوقيف جاء على خلفية قضية تتعلق بقاصرين مغاربة لا يرافقهم أولياء أمر، يقيمون في مركز استقبال في الجيب الصغير.





وأمرت محكمة في سبتة في حكم صدر في ساعة متأخرة الجمعة بوضع خافيير غيريرو، وهو طبيب، رهن الاعتقال بانتظار المحاكمة.