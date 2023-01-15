ستة جرحى في إطلاق نار إستهدف كنيسة في لندن

أعلنت الشرطة البريطانية سقوط ستة جرحى جراء إطلاق النار على كنيسة في لندن بينهم طفلة في السابعة حالتها حرجة.



والمؤمنون الذين جاؤوا لحضور قداس تكريمًا لأم وابنتها توفيتا في تشرين الثاني فروا من هذه الكنيسة الكاثوليكية في العاصمة وهم يصرخون عندما بدأ إطلاق النار.



وأوضحت شرطة لندن في بيان أن "الحادث وقع قرب كنيسة كانت تقام فيها جنازة. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الرصاصات أطلقت من سيارة إبتعدت بعد ذلك عن مكان الحادث".



وقال شاهد يقطن في الجوار لوكالة "بي آي" للأنباء: "سمعت دويًا قويًا وفكرت في أن هذا الأمر ليس طبيعيًا، وفي الدقيقة التالية كان الجميع يصرخون".



بالإضافة إلى الفتاة البالغة سبع سنوات، أصيبت فتاة أخرى تبلغ 12 عامًا وأربع نساء في إطلاق النار الذي وقع بالقرب من محطة يوستون المزدحمة.



وخرجت الفتاة الأخرى من المستشفى بعد إصابتها بجروح طفيفة في ساقيها.