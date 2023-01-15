الحكومة البيروفية تعلن حال الطوارئ في ليما وسط إستمرار التظاهرات

أعلنت حكومة البيرو السبت حال الطوارئ في العاصمة ليما وعدد من المناطق مع إستمرار التظاهرات ضد الرئيسة دينا بولوارتي التي أوقعت ما لا يقل عن 42 قتيلًا منذ خمسة أسابيع.



ويجيز هذا الإجراء الساري لثلاثين يومًا للجيش التدخل للحفاظ على النظام ويقضي بتعليق عدد من الحقوق الدستورية مثل حرية الحركة والتجمع والحق في حرمة المنازل، وفق مرسوم نشر مساء السبت في الصحيفة الرسمية.