تأكيد مقتل 29 شخصًا ووجود عدد من الناجين في حادث تحطم طائرة في نيبال

قتل 29 شخصًا على الأقل من أصل 72 كانوا على متن الطائرة التي تحطمت في نيبال، مع وجود عدد من الناجين، حسبما أفاد مسؤول الأحد.وقال غوروداتا داكال مساعد كبير المسؤولين في مقاطعة كاسكي حيث تحطمت الطائرة في وسط نيبال لوكالة فرانس برس: "إنتشلنا 29 جثة حتى الآن وأرسلنا بعض الناجين إلى المستشفى لتلقي العلاج".