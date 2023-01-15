الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة...

الإشتباكات الروسية الأوكرانية في أوجها... هدف روسيا يكمن في تحسين الموقفِ التكتيكي، والتركيز ينصب على الإستيلاء على منطقة دونيتسك بالكامل.