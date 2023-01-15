رئيس الوزراء العراقي يؤكد "الحاجة" إلى بقاء القوات الأميركية



اعتبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن بلاده لا تزال في الوقت الحالي "بحاجة إلى القوات الأجنبية" الموجودة فيها ومعظمها أميركية، وفق ما جاء في مقابلة نشرتها الأحد صحيفة وول ستريت جورنال.





وقال السوداني الذي يتولى المنصب منذ نهاية تشرين الأول، "نعتقد أننا بحاجة إلى القوات الأجنبية"، مضيفًا "القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية سيستغرق بعض الوقت".