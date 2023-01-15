مسلّحون يقتلون كاهنا بإحراقه حيا ويخطفون خمسة أشخاص في نيجيريا



قتل مسلّحون كاهنا بإحراقه حيا وخطفوا خمسة أشخاص في هجومين منفصلين في وسط نيجيريا وشمالها الغربي، وفق ما أعلنت الشرطة.





ويشكل انعدام الأمن في نيجيريا، أكبر الدول الإفريقية من حيث التعداد السكاني، مشكلة كبرى للبلاد التي ستشهد انتخابات عامة الشهر المقبل.





وعمد مسلّحون إلى إضرام النار بمنزل كاهن في قرية كافين-كورو في ولاية النيجر وقد أحرقوه حيا، وفق الشرطة.