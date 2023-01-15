مقتل أربعة من عناصر الدرك في غرب مالي



قُتل أربعة من عناصر الدرك وأُصيب ثلاثة آخرون الأحد في كمين في غرب مالي، حسبما أعلنت قيادة الدرك.





أحرقت آليتان للدرك واستولى مهاجمون على مركبتين أخريين عليهما رشاشات، خلال الهجوم في كوالا، بحسب الدرك. وقُتل مهاجمان وزُجّ آخرون في السجن.





ولم تحدد قيادة الدرك الجهة التي نفذت الهجوم. وتستهدف المجموعات الجهادية عادة الدرك والجيش والقوات الأجنبية وكل ما يمثّل الدولة.



