الرئيس الجزائري يجري زيارة دولة لفرنسا في أيار

اتفق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي الأحد على تحديد موعد زيارة الدولة التي سيقوم بها تبون لفرنسا في أيار، بحسب الرئاسة الجزائرية.





وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن تبون وماكرون تناولا "قضايا تهم العلاقات الثنائية وتطرقا إلى زيارة الدولة التي سيؤديها السيد رئيس الجمهورية إلى فرنسا، حيث اتفقا على أن تكون خلال شهر أيار المقبل".

