توقيف رجل في مطار هيثرو بعد ضبط طرد يحتوي على مادة اليورانيوم



أُوقف رجل في إطار تحقيق تجريه أجهزة مكافحة الإرهاب البريطانية بشأن العثور في نهاية كانون الأول على كمية من اليورانيوم في مطار هيثرو اللندني، وفق ما أعلنت الشرطة الأحد.





والموقوف يبلغ 60 عاما وقد ألقت شرطة تشيشير القبض عليه في إطار قانون "مكافحة الإرهاب" الذي يلحظ في أحد فصوله حيازة مواد مشعة وتصنيعها.





وقد أخلي سبيله بكفالة حتى نيسان.