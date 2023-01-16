الأمل بالعثور على ناجين في حادث تحطم الطائرة في النيبال معدوم

أشار مسؤول محلي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس الاثنين الى أن الأمل بالعثور على ناجين في حادث تحطم طائرة كانت تقل 72 شخصا في النيبال معدوم.



وقال تيك باهادور ك.س. مسؤول منطقة تاكسي حيث تحطمت الطائرة الأحد: "عثرنا حتى الآن على 68 جثة ونبحث عن أربع جثث اخرى نصلي لحدوث معجزة. لكن الأمل بالعثور على أحياء معدوم".





