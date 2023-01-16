حصيلة الضربة الروسية على دنيبرو في أوكرانيا ترتفع إلى 35 قتيلا

ارتفعت حصيلة الضربة الروسية التي دمرت مبنى في دنيبرو في شرق أوكرانيا السبت، إلى ما لا يقل عن 35 قتيلا بينهم طفلان فضلا عن عشرات الجرحى على ما أعلن حاكم المنطقة فالنتين رزنيشينكو الاثنين.



وأوضح حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك "انقذ 39 شخصا وأصيب 75 " مضيفا "لا يزال مصير 35 من سكان المبنى مجهولا" فيما تتواصل عمليات الانقاذ.