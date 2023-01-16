الكرملين ينفي قصفه مبنى سكنيا في دنيبرو الأوكرانية

نفى الكرملين أن تكون القوات الروسية استهدفت مبنى سكنيا في دنيبرو في شرق أوكرانيا حيث أدى قصف السبت إلى سقوط ما لا يقل عن 36 قتيلا مؤكدا أن موسكو تقصف فقط أهدافا عسكرية.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لصحافيين "القوات المسلحة الروسية لا تقصف أبنية سكنية ولا منشآت مدنية تقصف أهدافا عسكرية" متحدثا عن احتمال أن يكون صاروخ من الدفاعات الجوية الأوكرانية سقط على المبنى.

