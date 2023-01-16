بعد إعدام رجل إيراني-بريطاني... استدعاء السفير الإيراني في برلين

استدعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم، السفير الإيراني لدى برلين للمرة الثانية خلال أسبوع، في أعقاب تنفيذ طهران عدد من الإعدامات.



وأكد المتحدث كريستوفر برغر الإجراء الذي اتخذته الوزيرة، ردا على سؤال بشأن تقارير تحدثت عن استدعاء السفير "على خلفية انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وموجة إعدامات".