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رئيس جديد لهيئة أركان الجيش في إسرائيل
أخبار دولية
2023-01-16 | 06:58
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رئيس جديد لهيئة أركان الجيش في إسرائيل
تولى اللواء هرتسي هليفي الاثنين مهامه رئيسا لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي رسميا في مراسم أقيمت في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وتعهد هليفي الذي سيشغل المنصب لثلاث سنوات تجهيز "الجيش للحرب على الجبهات القريبة والبعيدة".
وقبل توليه رئاسة هيئة الأركان، كان هليفي نائبا لسلفه أفيف كوخافي.
وقال رئيس الوزراء إن الدولة العبرية لن تنجر إلى "حروب غير مجدية، لكننا في الأوقات الحاسمة سنكون على خط المواجهة".
ورشح وزير الدفاع السابق بيني غانتس، هليفي واختاره ليكون قائد الجيش الثالث والعشرين في الدولة العبرية.
ولاقت خطوة غانتs انتقادات من بعض أعضاء الحكومة إذ أتت قبل فترة وجيزة من الانتخابات.
ويأتي تولي هليفي منصبه في وقت يشهد النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني تصاعدا ملحوظا خصوصا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 وينفذ فيها الجيش الإسرائيلي عمليات منتظمة.
وولد هاليفي في القدس في العام 1967 لعائلة متدينة، وانخرط في وحدة المظليين في الجيش العام 1985 قبل أن يتقدم في مناصب قيادية مختلفة وصولا إلى وحدة "ساريت متكال" الخاصة في الجيش في العام 1993.
وفي العام 2001 عُين هاليفي قائدا للوحدة وبقي في منصبه ثلاث سنوات واستمر ترفيعه في الرتب في الجيش حتى تعيينه رئيسا للاستخبارات العسكرية في العام 2014 ورئيسا للقيادة الجنوبية في العام 2018.
وحصل هاليفي على شهادات في الفلسفة وإدارة الأعمال من الجامعة العبرية في القدس ودرجة ماجستير في إدارة الموارد من جامعة الدفاع الوطني في واشنطن وفقا للجيش الإسرائيلي.
ويعيش هاليفي في مستوطنة كفار ها-أورانيم في الضفة الغربية المحتلة.
وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
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