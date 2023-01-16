تعليق حركة المرور في البوسفور لفترة وجيزة بسبب تعطّل سفينة قادمة من أوكرانيا

عُلّقت حركة المرور في مضيق البوسفور لفترة وجيزة صباح اليوم، بسبب عطل طرأ على سفينة شحن قادمة من أوكرانيا عن طريق البحر الأسود، وفق ما أفادت مصادر تركية متطابقة.



وتنقل سفينة الشحن "ام كا كا 1" MKK1 المسجلة في بالاو، 13 ألف طن من الحمص بموجب اتفاق صادرات المنتجات الزراعية الأوكرانية المبرم برعاية الأمم المتحدة، بحسب مركز التنسيق المشترك المُشرف على تطبيق الاتفاق.





وغادرت السفينة ميناء يوجني الأوكراني متوجهةً إلى اسطنبول منذ نحو ثمانية أيام، وفق ما أفاد موقع "مارين ترافيك".



وأكدت السلطات في اسطنبول أن تعطل السفينة "ام كا كا 1" التي دخلت مضيق البوسفور في وقت مبكر من صباح اليوم، أدى إلى توقف حركة المرور في الاتجاهين، في أحد أكثر الممرات البحرية استخداماً في العالم.



وأفادت وسائل إعلام محلية بأن زوارق جرّ في مضيق البوسفور تدخلت وتمكنت من مساعدة السفينة بعد ساعات قليلة.



ويشهد مضيق البوسفور حوادث مماثلة باستمرار، ويضطر خفر السواحل إلى تعليق حركة المرور، إذ بالكاد يبلغ عرضه في أضيق جزء منه 360 مترًا.



وسمح الاتفاق بشأن الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية بين كييف وموسكو المُبرم في تموز برعاية أنقرة والأمم المتحدة، بنقل أكثر من 17 مليون طن. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في الأول آب وتم تمديده في منتصف تشرين الثاني لمدة 120 يوماً.