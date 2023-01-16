الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جمهورية نون
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بيت لحم
أخبار دولية
2023-01-16 | 08:23
90 مشاهدة
شارك
شارك
2
min
مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بيت لحم
قتل اليوم، فتى فلسطيني متأثرا بإصابته بجروح خطيرة في عملية "استباقية" للجيش الإسرائيلي في مخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين في بيت لحم بجنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، "استشهاد الطفل عمر لطفى خمور (14 عاما) متأثرا بجروح خطيرة... برصاصة حية في الرأس... صباح اليوم في مخيم الدهيشة".
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته وجهاز الأمن العام وشرطة الحدود نفذوا "عمليات استباقية في عدد من المواقع في يهودا والسامرة" مستخدما الاسم التوراتي للضفة الغربية.
وبحسب بيان الجيش، فإنه خلال العملية في مخيم الدهيشة "ألقى المشتبه بهم حجارة وعبوات ناسفة وزجاجات حارقة على الجنود الذين ردوا بوسائل تفريق الشغب وبالذخيرة الحية".
ولم يشر بيان الجيش إلى أي إصابات في المخيم الواقع في جنوب بيت لحم في جنوب الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.
وأكد الجيش مصادرته "أسلحة ممنوعة في أنشطة أخرى في المنطقة (قباطية جنوب غرب جنين)".
كما صادرت القوات الإسرائيلية خلال العملية وفقا للبيان "مسدس وذخيرة ومعدات عسكرية من بلدتي حوسان (غرب بيت لحم) والعيزرية (شرق القدس الشرقية)... وبندقية من طراز إم 16" في الخليل.
وأشار الجيش إلى اعتقال 17 فلسطينيا خلال العملية فيما تشير أرقام نادي الأسير الفلسطيني إلى اعتقال 14.
ويأتي مقتل الفتى في مخيم الدهيشة بعد أقل من 24 ساعة على اتهام وزارة الخارجية الفلسطينية القوات الإسرائيلية بـ "إعدام" فلسطيني عند حاجز تفتيش في شمال الضفة الغربية.
ودانت الوزارة "جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المواطن أحمد حسن عبد الجليل الكحلة (45 عاما)".
وقتل منذ مطلع العام الحالي، 14 فلسطينيا برصاص إسرائيلي وفق حصيلة لوكالة فرانس برس.
آخر الأخبار
أخبار دولية
مقتل
فلسطيني
الجيش الإسرائيلي
بيت لحم
التالي
قتيلان في انفجار داخل مصنع كيماويات بالصين
توقيف رجل في مطار هيثرو بعد ضبط طرد يحتوي على مادة اليورانيوم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2022-12-05
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بيت لحم جنوب الضفة الغربية
أخبار دولية
2022-12-05
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بيت لحم جنوب الضفة الغربية
0
أخبار دولية
2023-01-12
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال القدس
أخبار دولية
2023-01-12
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال القدس
0
أخبار دولية
2023-01-11
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
أخبار دولية
2023-01-11
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
0
أخبار دولية
2023-01-02
مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
أخبار دولية
2023-01-02
مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:47
ستة قتلى في إطلاق نار في كاليفورنيا
أخبار دولية
01:47
ستة قتلى في إطلاق نار في كاليفورنيا
0
أخبار دولية
01:44
وزيرة الخزانة الأميركية تعتزم لقاء مسؤول صيني رفيع في مسعى لتخفيف التوتر بين البلدين
أخبار دولية
01:44
وزيرة الخزانة الأميركية تعتزم لقاء مسؤول صيني رفيع في مسعى لتخفيف التوتر بين البلدين
0
أخبار دولية
01:43
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير كنيسة في الكونغو الديموقراطية الى 14 قتيلا
أخبار دولية
01:43
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير كنيسة في الكونغو الديموقراطية الى 14 قتيلا
0
أخبار دولية
01:42
نحو 40 دولة تحض اسرائيل على رفع اجراءاتها "العقابية" ضد السلطة الفلسطينية
أخبار دولية
01:42
نحو 40 دولة تحض اسرائيل على رفع اجراءاتها "العقابية" ضد السلطة الفلسطينية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
02:41
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات
اقتصاد
02:41
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات
0
فنّ
06:27
ياسمينا زيتون تردّ على مقولة "كفتاة مسلمة لا يجوز المشاركة في مسابقة جمالية"
فنّ
06:27
ياسمينا زيتون تردّ على مقولة "كفتاة مسلمة لا يجوز المشاركة في مسابقة جمالية"
0
أمن وقضاء
2023-01-12
عمليات دهم للجيش في حي الجورة - برج البراجنة وتوقيف مطلوبين
أمن وقضاء
2023-01-12
عمليات دهم للجيش في حي الجورة - برج البراجنة وتوقيف مطلوبين
0
فنّ
05:31
راغب علامة: استفقت اليوم على خبر حزين جداً
فنّ
05:31
راغب علامة: استفقت اليوم على خبر حزين جداً
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:38
العراق إلى نهائي كأس الخليج في البصرة
رياضة
13:38
العراق إلى نهائي كأس الخليج في البصرة
0
رياضة
13:37
برشلونة يتوج بطلًا لكأس السوبر الاسباني
رياضة
13:37
برشلونة يتوج بطلًا لكأس السوبر الاسباني
0
أخبار دولية
13:34
آخر المستجدات حول مشاركة لبنان في المعرض الدولي للبستنة في قطر
أخبار دولية
13:34
آخر المستجدات حول مشاركة لبنان في المعرض الدولي للبستنة في قطر
0
اخبار البرامج
13:32
"تعا قلو بيزعل"... ضحك وانتقاد ساخر على الـ LBCI
اخبار البرامج
13:32
"تعا قلو بيزعل"... ضحك وانتقاد ساخر على الـ LBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لا فرق بين التلميذ اللبناني والتلميذ السوري ... فإضراب المدارس الرسمية يطال الجميع
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لا فرق بين التلميذ اللبناني والتلميذ السوري ... فإضراب المدارس الرسمية يطال الجميع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ترك الاشخاص العشرة من اهالي ضحايا انفجار المرفأ وآخرين رهن التحقيق... مع التوقيع على تعهد
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ترك الاشخاص العشرة من اهالي ضحايا انفجار المرفأ وآخرين رهن التحقيق... مع التوقيع على تعهد
0
أخبار لبنان
13:29
هارون: المستشفيات ستضطر أن تطلب من المريض أن يجلب معه دواءه إلى المستشفى
أخبار لبنان
13:29
هارون: المستشفيات ستضطر أن تطلب من المريض أن يجلب معه دواءه إلى المستشفى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الاجتماع الرباعي في شأن الملف اللبناني... ماذا عن آخر المعطيات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الاجتماع الرباعي في شأن الملف اللبناني... ماذا عن آخر المعطيات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
التحقيق الاوروبي في عدلية بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:21
التحقيق الاوروبي في عدلية بيروت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:41
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات
اقتصاد
02:41
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات
2
فنّ
06:27
ياسمينا زيتون تردّ على مقولة "كفتاة مسلمة لا يجوز المشاركة في مسابقة جمالية"
فنّ
06:27
ياسمينا زيتون تردّ على مقولة "كفتاة مسلمة لا يجوز المشاركة في مسابقة جمالية"
3
أمن وقضاء
08:16
اعلان جديد للأمن العام بشأن جوازات السفر
أمن وقضاء
08:16
اعلان جديد للأمن العام بشأن جوازات السفر
4
أخبار لبنان
11:12
وفاة الاعلامية الرائدة صونيا بيروتي
أخبار لبنان
11:12
وفاة الاعلامية الرائدة صونيا بيروتي
5
فنّ
05:31
راغب علامة: استفقت اليوم على خبر حزين جداً
فنّ
05:31
راغب علامة: استفقت اليوم على خبر حزين جداً
6
صحف اليوم
01:45
جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب
صحف اليوم
01:45
جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب
7
اسرار
23:35
أسرار الصحف 17-01-2023
اسرار
23:35
أسرار الصحف 17-01-2023
8
تقارير نشرة الاخبار
13:20
المركزي:ملاحظات على مصارف ومصرفيين في استغلال صيرفة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
المركزي:ملاحظات على مصارف ومصرفيين في استغلال صيرفة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store