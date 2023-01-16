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"جيرار" يقطع الكهرباء في فرنسا ويقتلع الاشجار... ودرجة اليقظة عند المستوى "البرتقالي"
أخبار دولية
2023-01-16 | 08:30
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&quot;جيرار&quot; يقطع الكهرباء في فرنسا ويقتلع الاشجار... ودرجة اليقظة عند المستوى &quot;البرتقالي&quot;
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"جيرار" يقطع الكهرباء في فرنسا ويقتلع الاشجار... ودرجة اليقظة عند المستوى "البرتقالي"
تتأثر مناطق واسعة في شمال غرب فرنسا بمنخفض جوي الاثنين إذ تخطت سرعة الرياح المئة كيلومتر في الساعة واقتُلعت أشجار. 

وأعلنت حالة التأهب في 14 مقاطعة تشهد العديد منها انقطاعاً للتيار الكهربائي واضطرابات في جداول شبكات السكك الحديد. 

وانقطع التيار الكهربائي عن نحو 75 ألف مشترك صباح الاثنين في الغرب وفي الوسط، بحسب شركة  إنيديس لتوزيع الكهرباء. من جانبها، أبلغت شركة السكك الحديد الوطنية "اس ان سي اف" SNCF عن صعوبات في المرور بسبب سقوط أشجار على السكك.
 
وأفادت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس" بأن المنخفض الذي سُمّي "جيرار" هو "عاصفة شتوية كلاسيكية موسمية، لكنها تتطلب مراقبة خاصة"، ومن المتوقع أن "تتراجع شدتها" بعد ظهر الاثنين. 

وأبقت "ميتيو فرانس" صباح الاثنين درجة اليقظة عند المستوى "البرتقالي" في 14 مقاطعة، ما يشير إلى رياح قوية.  
 
وعلى الساحل، بلغت سرعة الرياح 158 كيلومتراً في الساعة في "بوانت دو راز"  في فينيستير في أقصى غرب البلاد، وهو مستوى غير مسبوق في هذا المنتجع. وفي الداخل سجّلت سرعة الرياح 119 كيلومتراً في الساعة في كاين في نورماندي.
      
ويتوقع أن تشهد فرنسا بردا حادا هذا الأسبوع بعد طقس معتدل بشكل استثنائي في شهر كانون الثاني. ويتوقع وصول عاصفة أخرى سُمّيت "فيين" في الأيام القليلة المقبلة في الجنوب الغربي. 
      
وتم وضع مقاطعتين في المرتفعات الوسطى في حالة تأهب "برتقالي" بسبب بدء تساقط الثلوج صباح الاثنين اعتبارا من ارتفاع 600 إلى 800 متر. 
     
ويتوقع تساقط الثلوج بكميات كبيرة وعلى ارتفاع منخفض في معظم المرتفعات، ولا سيما جنوب المرتفعات الوسطى حيث بدأ تساقط الثلوج بالفعل، وفي جبال الألب على ارتفاع 600 إلى 800 متر، وفي البيرينيه على ارتفاع 1000 إلى 1200 متر، وفي الشرق، وابتداءً من 500 متر في مرتفعات فوج وجورا. 
      
وفي الشمال الشرقي، يتوقع أيضًا تساقط الثلوج على ارتفاع 300 إلى 400 متر. 
     
وتستمر درجات الحرارة في الانخفاض لتتراوح بين 1 و5 درجات كحد أدنى بشكل عام، ما يؤدي إلى صقيع خفيف في المناطق المجاورة للمرتفعات.
  

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