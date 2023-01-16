الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جمهورية نون
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رئيس أوزبكستان يقيل مسؤولين بارزين وسط أزمة طاقة
أخبار دولية
2023-01-16 | 09:34
63 مشاهدة
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس أوزبكستان يقيل مسؤولين بارزين وسط أزمة طاقة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رئيس أوزبكستان يقيل مسؤولين بارزين وسط أزمة طاقة
أقال رئيس أوزبكستان الاثنين عددا من السياسيين وكبار المسؤولين في البلاد منهم رئيس بلدية طشقند، على خلفية أزمة طاقة ووسط انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

ولفتت مصلحة الأرصاد الجوية في أوزبكستان، وهي دولة غير ساحلية يبلغ عدد سكانها 35 مليون نسمة، إلى أن الحرارة المسجّلة في طشقند في 13 كانون الثاني (19,80 درجة تحت الصفر) هي الأكثر انخفاضًا في شهر كانون الثاني في السنوات الخمسين الأخيرة.

وقال الرئيس شوكت ميرزوييف في مقطع فيديو "أقلت رئيس بلدية طشقند لعدم تهيئته (العاصمة) بشكل جيد لفصل الشتاء ولكلامه الفارغ ولتقاريره الكاذبة ولعدم واقعيته".

وأعلن أيضًا إقالة نائب وزير الطاقة ورئيس محطات الطاقة الحرارية ورؤساء بلديات الدوائر. وانتقد أيضًا محافظين ووضع العديد من المدراء في شركات للطاقة تحت المراقبة.

واتهم ميرزوييف هؤلاء المسؤولين بعدم مكافحة "الفساد" و"النهب" في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن ما يعادل 20% من الاستهلاك السنوي للغاز في أوزبكستان لم يُسلّم للمستهلكين كما كان مقررًا.

وأوزبكستان غنية بالموارد الطبيعية وهي واحدة من أكبر منتجي الغاز في العالم مع أكثر من 50 مليار متر مكعب سنويًا.لكن البلد يشهد بانتظام انقطاعًا للتيار الكهربائي وللتدفئة، مثل حال الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى (كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان) بسبب تقادم البنى التحتية.ولتعويض عجز الطاقة، وقعت أوزبكستان، التي أوقفت صادراتها من الغاز بالكامل، اتفاقية استيراد مع جارتها تركمانستان في كانون الأول. وأثارت روسيا مؤخرًا فكرة "اتحاد للغاز مع أوزبكستان وكازاخستان" وهو اقتراح لم يُبن عليه مذاك الحين.

وتلي التسريحات هذه توقيف العديد من رؤساء شركات الطاقة في أوزبكستان في الأسابيع الأخيرة بتهمة ممارسة "أنشطة غير مشروعة" مرتبطة بتزويد الغاز والكهرباء.وكان الرئيس قد اتهم أيضًا سياسيين ب"التشكيك" بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يحاول القيام بها منذ وصوله إلى السلطة في العام 2016.

آخر الأخبار

أخبار دولية

أوزبكستان

طاقة

LBCI التالي
قتيلان في انفجار داخل مصنع كيماويات بالصين
توقيف رجل في مطار هيثرو بعد ضبط طرد يحتوي على مادة اليورانيوم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

مبادرة لوزير الطاقة... كيف ستقابلها رئاسة الحكومة؟

LBCI
أخبار لبنان
06:27

اليكم تفاصيل كتابي وزير الطاقة بشأن تمويل خطة الكهرباء و"الفيول العراقي".. كيف ردّت رئاسة الحكومة؟

LBCI
آخر الأخبار
05:01

وزير الطاقة: مبادرة اليوم تطرح حلاً شاملاً لقضية الكهرباء وتبقى تحت سقف القانون وترعى الشراكة الوطنية

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-14

العلية: نشرنا التقرير المتعلق بمخالفات وزير الطاقة على الموقع الالكتروني لهيئة قانون الشراء العام

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:47

ستة قتلى في إطلاق نار في كاليفورنيا

LBCI
أخبار دولية
01:44

وزيرة الخزانة الأميركية تعتزم لقاء مسؤول صيني رفيع في مسعى لتخفيف التوتر بين البلدين

LBCI
أخبار دولية
01:43

ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير كنيسة في الكونغو الديموقراطية الى 14 قتيلا

LBCI
أخبار دولية
01:42

نحو 40 دولة تحض اسرائيل على رفع اجراءاتها "العقابية" ضد السلطة الفلسطينية

زوارنا يقرؤون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
02:41

مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات

LBCI
فنّ
06:27

ياسمينا زيتون تردّ على مقولة "كفتاة مسلمة لا يجوز المشاركة في مسابقة جمالية"

LBCI
أمن وقضاء
2023-01-12

عمليات دهم للجيش في حي الجورة - برج البراجنة وتوقيف مطلوبين

LBCI
فنّ
05:31

راغب علامة: استفقت اليوم على خبر حزين جداً

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:38

العراق إلى نهائي كأس الخليج في البصرة

LBCI
رياضة
13:37

برشلونة يتوج بطلًا لكأس السوبر الاسباني

LBCI
أخبار دولية
13:34

آخر المستجدات حول مشاركة لبنان في المعرض الدولي للبستنة في قطر

LBCI
اخبار البرامج
13:32

"تعا قلو بيزعل"... ضحك وانتقاد ساخر على الـ LBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

لا فرق بين التلميذ اللبناني والتلميذ السوري ... فإضراب المدارس الرسمية يطال الجميع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ترك الاشخاص العشرة من اهالي ضحايا انفجار المرفأ وآخرين رهن التحقيق... مع التوقيع على تعهد

LBCI
أخبار لبنان
13:29

هارون: المستشفيات ستضطر أن تطلب من المريض أن يجلب معه دواءه إلى المستشفى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

الاجتماع الرباعي في شأن الملف اللبناني... ماذا عن آخر المعطيات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

التحقيق الاوروبي في عدلية بيروت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:41

مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات

LBCI
فنّ
06:27

ياسمينا زيتون تردّ على مقولة "كفتاة مسلمة لا يجوز المشاركة في مسابقة جمالية"

LBCI
أمن وقضاء
08:16

اعلان جديد للأمن العام بشأن جوازات السفر

LBCI
أخبار لبنان
11:12

وفاة الاعلامية الرائدة صونيا بيروتي

LBCI
فنّ
05:31

راغب علامة: استفقت اليوم على خبر حزين جداً

LBCI
صحف اليوم
01:45

جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب

LBCI
اسرار
23:35

أسرار الصحف 17-01-2023

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

المركزي:ملاحظات على مصارف ومصرفيين في استغلال صيرفة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة