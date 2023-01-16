بوتين يندد بشحنات الأسلحة الغربية المتزايدة إلى أوكرانيا

ندّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسياسات كييف "المدمّرة" وزيادة إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا، وذلك في مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، على ما أعلن الكرملين.



وقال الكرملين عقب المكالمة الهاتفية بين الزعيمين الروسي والتركي: "أشار فلاديمير بوتين إلى الخط المدمر الذي ينتهجه نظام كييف والذي يراهن على تكثيف الأعمال العدائية بدعم من رعاة غربيين يعززون إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية" لأوكرانيا.