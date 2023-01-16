آخر المستجدات حول مشاركة لبنان في المعرض الدولي للبستنة في قطر

متابعة للتحضيرات للمعرض الدولي للبستنة الذي تستضيفه دولة قطر في العام 2023 والذي سيحصل خلاله لبنان على اطلالة خاصة، بحث وزيرا الزراعة والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال مع السفيرة اللبنانية في قطر ومديري عام وزارتي الإقتصاد الزراعة في آخر المستجدات حول مشاركة لبنان في المعرض الذي سيفتح مجالا للتعاون بين لبنان وقطر، في القطاع الخاص في البلدين.