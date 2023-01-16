سوريا تسمح باستيراد المواد المصنعة في السعودية

سمحت سوريا باستيراد المواد المُصنعة من المملكة العربية السعودية بعد موافقة اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء.



ووافقت اللجنة على طلب عدد من التجار الراغبين باستيراد مواد مصنعة في المملكة العربية السعودية، وأصدرت قراراً سمحت بموجبه الاستيراد من المملكة لكل المواد المسموح استيرادها في سوريا.



وأوضحت صحيفة الوطن المقربة من النظام، أنه من المواد المسموح استيرادها، بحسب القرار، مادة السكر الأبيض الذي سيتم استيراد 10 آلاف طن منه لصالح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.