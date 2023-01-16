رئيسة البرلمان الأوروبي تتعهد بمكافحة "الفساد" و"التدخّلات الخارجيّة" على خلفية فضيحة مرتبطة بقطر

تعهّدت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا بتنفيذ مجموعة إصلاحات تهدف إلى مكافحة "الفساد" و"التدخّلات الخارجيّة" في المؤسسة التي هزّتها فضيحة فساد مدوية مرتبطة بقطر.



وقالت ميتسولا في مستهلّ جلسة عامة في ستراسبورغ: "أحداث الشهر الماضي أظهرت الحاجة إلى بناء روابط ثقة مع المواطنين الأوروبيين الذين نمثّلهم".



وأضافت: "سنتخذ إجراءات لتعزيز المعركة ضد الفساد ووسائل مكافحة التدخّلات الأجنبيّة" في الهيئة الأوروبية.