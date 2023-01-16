12 ألف شخص يتظاهرون في ستراسبورغ دعما للتحركات الاحتجاجية في إيران

تظاهر نحو 12 ألف شخص أتوا من مختلف أنحاء أوروبا في ستراسبورغ لمطالبة الاتحاد الأوروبي بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة "المنظمّات الإرهابية" وفق ما أعلنت الشرطة.



وتوجّه المتظاهرون عصرا في مسيرة إلى مقر البرلمان الأوروبي حيث تنطلق الإثنين الجلسة العامة للنواب الأوروبيين.



وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال النائب الوسطي في البرلمان السويدي علي رضا أخوندي منظّم التظاهرة :"نحتشد لإسماع أصوات النساء والرجال الإيرانيين في أوروبا ولمطالبة البرلمان الأوروبي بأن يبقى على الجانب الصحيح للتاريخ".



وتابع: "من دون مساعدة من أوروبا، ومن دون أن نكون أصواتهم، لا ثورة في إيران".