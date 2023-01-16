برازيليا ستضاعف عديد عناصر الشرطة في محيط مقار السلطة

أعلنت السلطات في مقاطعة برازيليا مضاعفة الانتشار الأمني في محيط مقار السلطة، التي تعرّضت في الثامن من كانون الثاني لهجوم شنّه مناصرون للرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو.



وأعلنت الحاكمة بالوكالة لولاية القطاع الفدرالي سيلنا لياو ، أن عديد عناصر الشرطة المتمركزين في محيط القصر الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا سيرتفع "بمفعول فوري" من 240 إلى 500.



وأوضحت، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس النواب أرتور ليرا ومساعد وزير العدل ريكاردو كابيلي، أن الخطوة ترمي إلى توفير الحد الأقصى من الطمأنينة وأمن جيّد.



وفي الثامن من كانون الثاني، أوقف حاكم مقاطعة برازيليا إيبانييس روشا عن العمل لمدة 90 يوما بسبب ثغرات أمنية سمحت بوقوع أعمال التخريب.

