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إيران تفرج عن طاهٍ شهير أوقف خلال حملة القمع
أخبار دولية
2023-01-17 | 05:19
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إيران تفرج عن طاهٍ شهير أوقف خلال حملة القمع
إيران تفرج عن نوّاب إبراهيمي المعروف بمقاطع الفيديو التي تروّج للمطبخ الإيراني
أفرجت إيران عن طاهٍ بارز ومؤثر على إنستغرام كان قد أوقف في وقت سابق من الشهر الحالي في إطار حملتها القمعية على الاحتجاجات في كل أنحاء البلاد، كما أعلنت مجموعات حقوقية وداعمون.
وأوقف نوّاب إبراهيمي المعروف بمقاطع الفيديو التي تروّج للمطبخ الإيراني، في طهران يوم 4 كانون الثاني ونُقل إلى سجن إيوين في المدينة.
وكتب نيك يوسفي، المخرج والمصور الإيراني الذي أوقف أيضا في تشرين الأول في إطار حملة القمع ثم أفرج عنه، على تويتر، أن إبراهيمي أفرج عنه بكفالة الأربعاء.
ونشر صورة لإبراهيمي مبتسما.
وأفادت "وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان" (هرانا) أيضا أنه تم الافراج عن الإبراهيمي بكفالة، مشيرة الى أنه ليس هناك أي معلومات حول التهم الموجهة إليه.
وأوقفت إيران 14 ألف شخص على الأقل منذ بدء الاحتجاجات في أنحاء البلاد في 16 أيلول إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية، وفق الأمم المتحدة.
ولم يتّضح في الحال سبب توقيف هذا الطاهي الذي لديه 2,7 مليون متابع على إنستغرام يشاهدون مقاطع الفيديو التي يشرح فيها بسهولة طريقة تحضير أشهى وصفات المطبخ الإيراني التقليدي.
لكنّ متصفّحين للإنترنت قالوا إنّ اعتقاله تمّ عقب نشره على حسابه في إنستغرام مقطع فيديو لطريقة تحضير "الكوتليت"، الطبق الإيراني التقليدي الشبيه بالكباب وقوامه خصوصاً اللحمة المفرومة.
وبحسب هؤلاء، فإنّ ابراهيمي نشر هذه الوصفة في اليوم نفسه الذي أحيت فيه الجمهورية الإسلامية ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني قبل ثلاث سنوات في ضربة جوية أميركية في العراق.
وفي ذكرى اغتيال سليماني من كل عام، دأب إيرانيون معارضون للنظام على نشر صور لطبق الكوتليت.
وأوقف مخرجون ومحامون وناشطون بارزون خلال حملة قمع الاحتجاجات في إيران، وقد أفرج عن بعضهم بكفالة من بينهم الممثلة الشهيرة ترانه عليدوستي، لكنّ آخرين ما زالوا في السجن.
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